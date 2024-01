Torcedor morre na arquibancada e Granada x Athletic Bilbao é suspenso na Espanha

Jogo foi interrompido aos 18 minutos do primeiro tempo, quando o aficionado sofreu parada cardiorrespiratória

O jogo entre Granada e Athletic Bilbao, válido pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol, foi suspenso aos 18 minutos do primeiro tempo neste domingo, 10, após a morte de um torcedor nas arquibancadas. O jogo foi interrompido quando o aficionado sofreu parada cardiorrespiratória.

"Está suspenso o jogo entre Granada e Athletic Bilbao devido ao triste falecimento de um torcedor no Estádio Nuevo los Cármenes", informou a LaLiga em um comunicado em suas redes sociais.

Durante a partida, o goleiro Unai Simón, do Athletic Bilbao percebeu o que estava acontecendo e informou ao árbitro, que paralisou a partida, quando o visitantes venciam por 1 a 0. Uma hora depois, o jogo foi suspenso. De acordo com comunicado da LaLiga, a nova data e horário do confronto serão informados futuramente.