Milan x PSG: onde assistir ao vivo, horário e mais na Champions

Pela Champions League, Milan joga contra PSG para ter um suspiro de vida no campeonato; confira detalhes do jogo

O Grupo F, considerado por muitos o grupo mais parelho desta edição da Champions League, ou "grupo da morte", tem o Paris Saint-Germain como atual líder com seis pontos, com duas vitórias em quatro jogos. O time de Mbappé, com uma vitória sobre o Milan, além de eliminar um rival na luta pela classificação, vai ficar apenas um ponto de garantir sua vaga nas oitavas de final.

O líder do grupo F, PAris Saint-Germain, vai enfrentar o lanterna Milan. A partida será de vida ou morte para o clube italiano, pois, caso seja superado pela equipe francesa, com seus dois pontos, será muito difícil conseguir uma vaga para as oitavas de final. O jogo será no San Siro, em Milão, às 17h (horário de Brasília).

Borussia e Newcastle, são as duas equipes que tem um confronto direto pela vaga de classificar-se no grupo. A equipe alemã tem a vantagem e está atualmente com a segunda colocação, por conta do primeiro confronto entre os dois times.

Milan x PSG: rivalidade entre seus torcedores

Com esse confronto tão decisivo, criou-se uma enorme rivalidade entre os dois clubes. Na rodada anterior, quando o PSG ganhou por 3x0 do Milan, antes do início do jogo, torcedores da equipe francesa levaram um mosaico "atirando no mascote do clube italiano", o que gerou revolta de seus torcedores.

Nesta madrugada de terça-feira, 7, cerca de quatro mil torcedores do PSG chegaram a Milão para assistir à partida do seu clube. Homens encapuzados ameaçaram e esfaquearam um torcedor francês horas antes do início da partida. A polícia local declarou que a partida é considerada de alto risco.

Brasil: seleção é convocada para os jogos contra Argentina e Colômbia; VEJA lista

Milan x PSG: onde assistir e horário do jogo



Data: terça-feira, 7 de novembro



Horário: 17h (horário de Brasília)



Local: San Siro, em Milão, Itália



Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (Streaming)

Fortaleza completa 5 jogos sem vencer e iguala pior sequência na temporada; SAIBA MAIS