Manchester City x Young Boys: onde assistir ao jogo - Champions

O clube vive um momento de incerteza em relação ao seu principal jogador, Haaland. Na última vitória por 6x1 contra o Bournemouth, o centroavante saiu no começo da segunda etapa com fortes desconfortos musculares.

Durante a coletiva pré-jogo, Pep Guardiola falou sobre a disponibilidade do jogador.

"Vamos falar com o médico, sinceramente, não sei", o técnico acrescentou: "Vou ouvir os médicos. Se o médico confirmar que está pronto e não sente dores, posso considerar sua entrada." Concluiu falando que o jogador havia relatado que "se sentia muito melhor do que no dia do jogo."

Haaland marcou 13 gols pelo City em todas as competições nesta temporada e participou do último treino na tarde de segunda-feira, 6, que foi aberto à mídia.

Manchester City x Young Boys: momento das duas equipes

Apesar da disparidade no nível das duas equipes, o jogo terá em campo dois líderes de seus respectivos campeonatos. O Manchester City, com a derrota do Tottenham para o Chelsea, se mantém na liderança do Campeonato Inglês.

No Campeonato Suíço, o Young Boys mantém a liderança, com apenas um ponto de vantagem sobre o segundo colocado, o Zürich. Curiosamente, essa diferença de um ponto é a mesma do City em relação ao Tottenham.