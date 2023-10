Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo x Dhamk: onde assistir e horário

Al-Nassr retornará a campo no pós-data Fifa. O time de CR7 vai enfrentar o Dhamk pelo Campeonato Saudita; saiba onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Com o fim da data Fifa na busca de alcançar a liderança, o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, irá enfrentar o Dhamk. O confronto será hoje, sábado, 21, no Estádio Universitário Rei Saud, casa do Al-Nassr, às 12 horas (horário de Brasília).

Apesar da sequência de mais de 10 jogos invictos, o Al-Nassr atualmente ocupa apenas a quinta posição do Campeonato Saudita. Os visitantes estão no meio da tabela, com 10 pontos somados em nove jogos, nove pontos de diferença para o Al-Nassr, que atualmente tem 19 pontos.

