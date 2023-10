Eden Hazard anuncia aposentadoria do futebol

Hazard iniciou sua trajetória como profissional no Lille-FRA. Em 2012, transferiu-se para o Chelsea-ING, clube no qual se tornou ídolo. Em solo inglês, atuou com brasileiros como Oscar, David Luiz e Willian. Em 2019, o belga foi para o Real Madrid-ESP, equipe que deixou em junho deste ano.

O belga Eden Hazard anunciou sua aposentadoria do futebol na manhã desta terça-feira, 10. Em rede social, o atleta comunicou sua decisão e agradeceu a familiares, amigos e fãs por todo o apoio ao longo de sua carreira.

Dentre suas conquistas, ele obteve uma vez a Liga dos Campeões, duas vezes a Liga Europa e duas vezes o Campeonato Inglês, além do terceiro lugar com a seleção belga na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Naquela edição, a Bélgica eliminou o Brasil nas quartas.

Em sua publicação comunicando aposentadoria, Hazard destacou que a decisão veio após 16 anos de carreira e mais de 700 partidas disputadas. “Pude tornar meu sonho realidade, joguei e me diverti em vários campos ao redor do mundo”, disse.

Confira a tradução completa da publicação de Eden Hazard:

"É preciso escutar a si mesmo e dizer basta no momento adequado. Depois de 16 anos e mais de 700 partidas jogadas, decidi pôr fim à minha carreira como jogador de futebol profissional. Pude tornar meu sonho realidade, joguei e me diverti em vários campos ao redor do mundo.

Durante minha carreira tive a sorte de conhecer grandes dirigentes, treinadores e companheiros de equipe - obrigado a todos por esses grandes momentos, sentirei falta de todos. Também quero agradecer aos clubes nos quais joguei: Lille, Chelsea e Real Madrid; e obrigado à Federação Belga de Futebol por minha Seleção Belga.

Um agradecimento especial à minha família, meus amigos, meus assessores e às pessoas que estiveram próximas de mim em bons e maus momentos. Finalmente, um grande obrigado a vocês, meus fãs, que me acompanharam por todos esses anos e por seu apoio em todos os lugares onde joguei.

Agora é a hora de aproveitar com quem amo e ter novas experiências. Vejo vocês fora do campo, meus amigos”.