RB Leipzig x Manchester City pela Champions: onde assistir e horário

Na última partida entre RB Leipzig e Manchester City, Haaland marcou cinco gols

Red Bull Leipzig e Manchester City irão se enfrentar pela Champions League hoje, quarta-feira, 4, na Alemanha, na Arena Red Bull, às 16h (horário de Brasília). Tanto o Leipzig quanto o City venceram na primeira rodada por 2x0. Dividindo a liderança do grupo G, Leipzig e Manchester City venceram Young Boys e Estrela Vermelha, respectivamente. As equipes que iniciaram com derrota vão duelar durante o mesmo horário na Sérvia, casa do Estrela Vermelha. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine CLIQUE para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp

RB Leipzig x Manchester City: chance de surpreender

O Leipzig está confiante com sua campanha atual. A equipe venceu o Bayern de Munique por 3x0 e conquistou a Supercopa Alemã. Nos primeiros jogos da temporada, só teve uma derrota, para o Bayer Leverkusen. Openda e Xavi Simons são os grandes destaques da equipe. O primeiro chegou por 38 milhões de euros e é o artilheiro da equipe no Campeonato Alemão. Xavi, por sua vez, está emprestado pelo PSG e vem tendo ótimos jogos neste início de temporada. RB Leipzig x Manchester City: sonho do bicampeonato O atual campeão, Manchester City, após a conquista da Champions League da temporada anterior, os comandados de Pep Guardiola mantêm o mesmo ritmo de vitórias com as lideranças do seu grupo da Champions League (empatado com o Leipzig) e do Campeonato Inglês. Apesar do topo nos campeonatos, a equipe vem de duas derrotas, uma para o Wolves na Premier League e outra para o Newcastle, que resultou na eliminação da equipe na Copa da Liga Inglesa. Brasileiro Ederson é indicado para prêmio de melhor goleiro do mundo na Bola de Ouro; CONFIRA RB Leipzig x Manchester City: retrospecto

As duas equipes têm se tornado quase um dilema de sempre se enfrentarem, desde a Liga dos Campeões da temporada 2021/2022, os times têm se enfrentado.