Porto x Barcelona pela Champions League: onde assistir e horário

O Barcelona goleou o Royal Antwerp por 5x0, enquanto o Porto venceu o Shakhtar Donetsk por 3x0, fora de casa. Os dois perdedores se enfrentam no mesmo horário na Bélgica, casa do Royal Antwerp.

Hoje, quarta-feira, 4, o Barcelona vai até Portugal enfrentar o Porto no Estádio do Dragão às 16h (horário de Brasília) pela Champions League . Os dois times venceram seus jogos na primeira rodada, e o confronto decidirá quem irá terminar a segunda rodada na liderança do grupo H.

Porto x Barcelona: confiança por parte dos mandantes



O Porto, apesar de vencer sua primeira partida na Champions League, vem de um mau resultado no campeonato nacional, com uma derrota para o principal rival, Benfica, por 1x0, na última sexta-feira.

Os dragões (apelido do Porto) conquistaram a Champions League duas vezes, sendo a última há 20 anos nesta temporada. A equipe histórica contava com Deco, Carlos Alberto e era comandada por José Mourinho. No entanto, seu último título internacional foi a Europa League na temporada 2010/2011.

Porto x Barcelona: Barcelona vivo entre os favoritos

O Barcelona está se reerguendo após a "era Messi". Comandados por Lewandowski, a equipe venceu o Campeonato Espanhol, algo que não conseguia desde a temporada 18/19.

A jovem equipe comandada pelo ídolo Xavi Hernandez conta com jovens jogadores em seu elenco que já são realidades. O atacante Yamal se tornou o jogador mais jovem a estrear pelo Barcelona e recentemente renovou seu contrato com uma multa no valor de 1 bilhão de euros.

A equipe não conquista a Liga dos Campeões desde 2015, quando tinha Messi, Suárez e Neymar em seu ataque. Nesta temporada, embora não seja considerada entre os principais clubes, seus torcedores acreditam firmemente na conquista do sexto título.

