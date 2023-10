Newcastle x PSG pela Champions League: onde assistir e horário

Hakimi e Mbappé marcaram o gol da vitória do PSG na primeira rodada da Champions League; saiba onde assistir o segundo confronto ao vivo e horário do jogo Crédito: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

No confronto dos "primos ricos" árabes desta quarta-feira, 4, o Newcastle irá enfrentar o Paris Saint-Germain pela segunda rodada da Champions League no Saint-James Park, na Inglaterra, às 16h (horário de Brasília). Na primeira rodada, o PSG venceu o Borussia Dortmund e se garantiu na liderança do grupo, os ingleses só empataram com o Milan. No outro confronto do grupo, o Milan vai viajar até a Alemanha e vai enfrentar a muralha amarela do Borussia Dortmund.

Newcastle x Paris Saint-Germain: retorno à Liga dos Campeões O Newcastle está retornando à principal competição do continente europeu após 21 anos. Na época, o torneio era bem diferente, havia duas fases de grupos, e o time inglês acabou ficando na segunda fase. Desde então, o time viveu momentos de altos e baixos, com presenças até mesmo na segunda divisão nacional, até o ano de 2021, quando foi comprado por um grupo de investimentos da Arábia Saudita, onde o dono é o príncipe do país, Mohammed bin Salman. Foi uma evolução considerada rápida, o clube foi comprado em outubro de 2021 e, na temporada 2022/2023, já estava classificado para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Jogador estreia profissionalmente com 13 anos e quebra recorde; CONFIRA Newcastle x Paris Saint-Germain: PSG vivendo o momento pós-Messi e Neymar

Após as saídas das estrelas sul-americanas Messi e Neymar, o Paris Saint-Germain se viu apenas com uma única esperança em suas mãos, Kylian Mbappé. O clube francês estreou de forma positiva contra o Borussia Dortmund em casa. Com um 2x0, retomou a confiança na possibilidade de uma classificação para as oitavas da competição.

No Campeonato Francês, apesar de ser o atual campeão, nas primeiras sete rodadas, está somente na quinta posição, porém, a diferença para o líder Monaco é de apenas dois pontos. Newcastle x Paris Saint-Germain: seleção brasileira de olho No âmbito nacional, as duas equipes possuem jogadores que estão constantemente com presenças carimbadas nas convocações da seleção brasileira. Bruno Guimarães e Joelinton são pilares no meio de campo do Newcastle, e na seleção brasileira, o primeiro nome tem vaga quase garantida em todas as convocações. Já o segundo, ainda está conquistando seu espaço e esteve presente na primeira convocação de Fernando Diniz.