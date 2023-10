Neymar desencanta, e Al-Hilal chega à liderança do grupo na Champions League da Ásia

Atacante brasileira balança as redes pelo clube saudita pela primeira vez em triunfo por 3 a 0 sobre o Nassaji Mazandaran, do Irã

O atacante Neymar finalmente sentiu o sabor de balançar as redes com a camisa do Al-Hilal. Nesta terça-feira, 3, o brasileiro disputou a quinta apresentação por sua nova equipe e fez um dos gols da vitória por 3 a 0 diante do Nassaji Mazandaran, do Irã, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League da Ásia. Mitrovi e Al-Shehri também marcaram na partida disputada no Azadi Stadium.

Com o resultado, o time saudita divide a 1ª colocação do Grupo D com o Navbahor Namangan, ambos com quatro pontos e iguais nos outros critérios de desempate. O clube iraniano se encontra na 3ª posição, com três pontos.

O Nassaji Mazandaran volta a campo no próximo domingo, 8, diante do Malavan, pela Iran Pro League. Já o Al-Hilal entra em campo novamente no próximo sábado, 7, contra o Al-Akhdoud, em duelo válido pelo Campeonato Saudita.