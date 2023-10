Com Casemiro expulso e Antony de volta, United perde de time turco na Champions

O Manchester United perdeu do Galatasaray por 3 a 2, nesta terça-feira, 3, pela segunda rodada do Grupo A da Liga dos Campeões, no Old Trafford. Com o resultado, os comandados de Erik ten Hag seguem sem vencer no torneio continental. O volante Casemiro foi expulso aos 31 minutos da segunda etapa, após cometer pênalti.

Com os resultados, a classificação da chave ficou com o time de Munique está na liderança, com seis pontos, seguido de perto pelo Galatasaray, com quatro. Na terceira colocação, os dinamarqueses estão com um a mais que o lanterna, o United.

Em seu próximo compromisso, os alemães encaram o Freiburg, no Alemão, às 12h30min (de Brasília) do próximo domingo, 8, na Allianz Arena. Já o clube da Dinamarca terá pela frente o AGF, pelo torneio de pontos corridos do país, no mesmo dia, às 15 horas, no Ceres Park Arena.

O Manchester United, por sua vez, enfrenta o Brentford, pelo Campeonato Inglês, no sábado, 7, às 11 horas, em casa . Ao passo que o Galatasaray entra em campo pela liga turca, para pegar o Antalyaspor, na mesma data, às 13 horas, como visitante.

Manchester United x Galatasaray: o jogo

Logo no começo da partida, Bruno Fernandes finalizou com perigo para fora. Aos 16 minutos da primeira etapa, Hojlund cabeceou na grande área e inaugurou o placar para os ingleses.

Porém, aos 22, Zaha empatou para o Galatasaray. Em busca da vitória em casa, o United voltou a assustar apenas na reta final do primeiro tempo, com Amrabat obrigando Muslera a fazer boa defesa.

Aos oito minutos do segundo tempo, Mount finalizou e o goleiro uruguaio impediu novamente os mandantes de marcarem. Até que, aos 22, Hojlund foi às redes novamente.