Fulham x Chelsea: onde assistir ao vivo ao jogo da Premier League

Na busca de recuperação no Campeonato Inglês, o Chelsea terá pela frente o Fulham, no clássico do Oeste de Londres. A partida vai acontecer nesta segunda-feira, 2, no Craven Cottage, estádio do Fulham, às 16h (horário de Brasília).

Ambas as equipes se classificaram na Copa da Liga Inglesa com vitória e buscam recuperação no campeonato nacional. As equipes londrinas estão atualmente abaixo do top 10.

