Manchester United comunica a reintegração de Antony por "cooperar" com as investigações

Em meio as investigações de agressão doméstica contra sua ex-namorada, o atacante brasileiro foi reintegrado ao elenco do clube inglês e fica à disposição da comissão técnica

O Manchester United comunicou, na manhã dessa sexta-feira, que o atacante Antony, acusado de agressão doméstica contra sua ex-namorada, está reintegrado aos treinos por ajudar com as investigações do caso.

De acordo com a nota oficial dos Red Devils, o ponta brasileiro "tem cooperado com os inquéritos policiais no Brasil e no Reino Unido, e continua a fazê-lo". Diante disso, o jogador foi ‘contemplado’ com a volta não só aos treinos do elenco, mas também está liberado para ser relacionados para os próximos compromissos da equipe.

No entanto, a liberação de Antony, de acordo com o United, depende ainda dos desdobramentos das investigações. Os ingleses acompanham o caso de perto e não teriam problema em afastar o atacante mais uma vez, dependendo do rumo que o caso venha a levar. O time de Manchester ainda reforçou a sua posição contrária a qualquer tipo de violência e abuso. Confira a nota oficial na íntegra clicando aqui.