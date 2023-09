Com Neymar, Al Hilal tropeça e empata contra Damac pelo Campeonato Saudita

Atacante brasileiro Malcom balança as redes, mas equipe azul fica no 1 a 1 fora de casa. Camisa 10 tem atuação discreta

Com o resultado, o Al Hilal chegou aos 17 pontos e assumiu a liderança provisória. O Al Ittihad, de Benzema, e o Al Ahli, de Firmino, ainda jogam na rodada e podem ultrapassar o time de Neymar em caso de vitória. Já o Damac ocupa o 15º lugar, com 4 pontos.

Abrindo a sétima rodada do Campeonato Saudita, o Al Hilal visitou o Damac fora de casa e saiu com um empate por 1 a 1, nesta quinta-feira, 21. Neymar foi titular, mas quem marcou o gol dos visitantes foi o brasileiro Malcom, enquanto Nicolae Stanciu descontou de falta.

Malcom abriu o placar aos nove minutos de jogo, com assistência de Salem Al-Dawsari. Entretanto, na segunda etapa, aos 23 minutos, o romeno Stanciu empatou a partida.

O próximo compromisso do Al Hilal será pela Copa do Rei Saudita, na segunda-feira, 25, contra o Al Jabalain. A partida será disputada a partir das 12 horas (de Brasília), no estádio Príncipe Abdul Aziz bin Musa'ed.

