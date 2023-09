Inter Miami de Messi x Toronto: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Buscando retomar o rumo das vitórias, o Inter Miami, de Lionel Messi, irá receber hoje, quarta-feira, 20 de setembro (20/09), o Toronto no Lockhart Stadium, em Miami, às 20h30min (horário de Brasília).

As duas equipes ocupam as últimas vagas na Conferência Leste da MLS, e com o retorno de Messi, a equipe da casa tentará vencer novamente, já que no último jogo sem o craque argentino, acabaram saindo derrotados por 5x2 para o Atlanta United no último sábado, 16.

