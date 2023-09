Mané, Talisca e Cristiano Ronaldo marcam em vitória do Al Nassr; veja os gols

Time comandado por Luís Castro ganha por 3 a 1 do Al Raed e sobe para o quinto lugar do Campeonato Saudita. CR7 e Mané têm seis gols cada na liga

Neste sábado, 16, o Al Nassr visitou o Al Raed em busca de recuperação no Campeonato Saudita e venceu por 3 a 1, pela sexta rodada, no estádio King Abdullah Sports City. Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca e Sadio Mané marcaram na vitória fora de casa.

Na volta do intervalo, Talisca saiu do banco de reservas e marcou aos quatro minutos do segundo tempo. No fim do jogo, Cristiano Ronaldo recebeu assistência do brasileiro e deixou o dele na vitória do Al Nassr. Aos 44, Mahammed Fouzair descontou para os mandantes de pênalti. CR7 marcou mais um nos acréscimos, mas foi anulado por impedimento.

Com o resultado, o Al Nassr alcançou os 12 pontos e pulou da sétima colocação para o quinto lugar. Do outro lado, o Al Raed ocupa a 15ª posição, com apenas quatro pontos. Na artilharia, Cristiano Ronaldo e Mané lideram com seis gols marcados cada.

