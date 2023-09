Seleção masculina da Espanha se pronuncia contra Rubiales: "Comportamento inaceitável"

A seleção espanhola masculina, que está concentrada para disputar duas partidas das Eliminatórias da Euro 2024, se pronunciou em coletiva de imprensa a respeito da polêmica rodeando Luis Rubiales. Através do capitão Álvaro Morata, a equipe condenou os comportamentos recentes do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Ao lado de Azpilicueta, Rodrigo e Asensio, Morata começou parabenizando a seleção feminina da Espanha pela conquista da Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia.

"Primeiramente, queremos transmitir, mais uma vez, o nosso orgulho e os nossos mais sinceros parabéns à seleção feminina pelo título de campeã do mundo em Sydney. Um marco histórico carregado de significado que marcará um antes e um depois no futebol feminino espanhol, inspirando muitas mulheres com uma vitória inestimável", disse.