Polícia de Manchester confirma investigação do caso Antony por violência doméstica

Nesta segunda-feira, 4, a polícia de Manchester confirmou que está investigando o atacante Antony, de 23 anos, por violência doméstica contra a sua ex-namorada, a DJ e influenciadora digital Gabriela Cavallin. Áudios e imagens inéditos do caso, que já está sendo investigado pela Justiça de São Paulo, foram revelados pelo UOL nesta segunda.

"A polícia de Manchester está ciente das alegações feitas e as investigações seguem em andamento para estabelecer as circunstâncias que cercam este caso. Não comentaremos mais nada neste momento", disse a polícia da cidade em comunicado enviado ao The Telegraph.

Por conta do caso, o atleta do Manchester United foi desconvocado da seleção brasileira, que está concentrada para iniciar a jornada nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Para ocupar o lugar do atacante, Fernando Diniz chamou Gabriel Jesus, do Arsenal.