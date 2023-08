Melhor jogadora da Europa, Bonmatí condena Rubiales: "Não podemos permitir abuso de poder"

Meio-campista espanhola critica ações do presidente da Federação nacional e se solidariza com Jenni Hermoso

Nesta quinta-feira, 31, após o sorteio da fase de grupos da Champions League, a Uefa elegeu os melhores da temporada europeia. Aitana Bonmatí, campeã da Copa do Mundo com a Espanha, recebeu o prêmio de melhor jogadora e, em seu discurso, criticou e condenou as ações de Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

A meio-campista da seleção espanhola ainda finalizou o discurso com uma esperança sobre o futuro: "Espero que possamos seguir trabalhando para que esta sociedade melhore", apontou. Após as declarações, Aitana foi muito aplaudida pelo auditório de Monaco.

Bonmatí foi premiada com o troféu após uma ótima temporada. Na Copa do Mundo, a meio-campista participou de sete partidas e marcou 3 gols, além de distribuir duas assistências, e também foi campeã espanhola e da Champions League feminina com o Barcelona.

A jogadora espanhola disputava o prêmio de melhor jogadora da Europa com a australiana Sam Kerr e com sua compatriota Olga Carmona, autora do gol do título da Espanha na Copa feminina.