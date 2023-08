Após lesão, Neymar treina com elenco e se aproxima de estreia pelo Al-Hilal

Atacante brasileiro participa de atividades com os companheiros e deve ficar à disposição para enfrentar o Al-Ittihad, na próxima sexta-feira, 1º

O astro brasileiro Neymar Jr. apareceu treinando normalmente com seus companheiros de Al-Hilal na noite da última quarta-feira, 30, no centro de treinamento da equipe saudita, em Riade. O time se prepara para enfrentar o Al-Ittihad, de Benzema, que lidera a Saudi Pro League, a liga da Arábia Saudita.

As atividades foram comandadas pelo técnico Jorge Jesus. A expectativa é de que Neymar faça sua estreia pelo Al-Hilal nesta sexta-feira, 1º, diante do Al-Ittihad. O duelo está marcado para as 15 horas (de Brasília), em Jidá, pela quinta rodada da competição.

O jogador está recuperado de uma lesão na coxa esquerda e deve ficar à disposição para realizar seu primeiro jogo. Seu time está na terceira colocação do Campeonato Saudita, com dez pontos, e vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Al-Ettifaq.