Cristiano Ronaldo decide mais uma vez, e Al-Nassr goleia o Al-Shabab; veja gols

Na próxima rodada, o Al- Nassr visita o Al-Hazem, no sábado, 2, às 15 horas (de Brasília), no estádio Ar-Rass. Já o Al-Shabab joga em casa com o Al-Khaleej, no mesmo dia e horário.

Com o resultado, o time de CR7 chegou aos seis pontos, subindo para a sexta colocação na tabela, enquanto a equipe derrotada seguiu sem vencer na competição e caiu para a 15ª posição com dois.

CR7 decide no 1º tempo

Após um início com as duas equipes se lançando ao ataque e fazendo marcações altas, o Al-Nassr teve um pênalti marcado a seu favor aos 12 minutos de jogo. Cristiano Ronaldo — sempre ele — bateu rasteiro e abriu o placar. Pouco depois, o astro português marcou o segundo gol da partida de cabeça, mas o VAR recomendou revisão do lance e o árbitro viu falta do camisa 7.

Mesmo com o resultado a favor, os donos da casa mantiveram a forte pressão na saída de bola e conseguiram mais um pênalti aos 36. Mais uma vez, Ronaldo cobrou no mesmo canto e ampliou a vantagem. Antes do intervalo, Sadio Mané colocou a bola na rede de carrinho com assistência de CR7, que colaborou com os três gols do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o time do técnico Luís Castro deu mais a bola para o Al-Shabab, mas ainda manteve grande parte do controle do jogo. Aos 17 minutos, o Al-Nassr faturou o terceiro pênalti: dessa vez, Ghareeb cobrou e mandou na trave, desperdiçando a chance de matar o jogo de vez.

Já na reta final da partida, o Al-Shabab teve a expulsão de seu camisa 10 Éver Banega. Diante disso, o Al-Nassr chegou ao quarto gol com Sultan, aos 35, que fechou o placar. Os treinadores colocaram os jogadores reservas em campo e apenas 'cumpriram tabela' até o apito final.