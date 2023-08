Kane faz dois gols, e Bayern de Munique vence Augsburg pela Bundesliga; veja lances

Atacante inglês balança as redes e garante triunfo por 3 a 1 dos donos da casa, que chegam à segunda colocação do Campeonato Alemão, atrás do Union Berlin

Na próxima rodada, o Bayern joga no sábado que vem, 2, quando enfrenta o Borussia Monchengladbach, às 13h30min (de Brasília), fora de casa. No mesmo dia, às 10h30min, o Augsburg recebe o Bochum, em casa.

Com o resultado, o Gigante da Bavária assumiu a segunda colocação da competição nacional, com os mesmos seis pontos do Union Berlin, mas ficando atrás no número de gols marcados. Já os visitantes caíram para a 11ª posição, com apenas um ponto.

Bayern x Augsburg: o jogo

Como já esperado, o Bayern de Munique foi superior e conseguiu os três pontos dentro da Allianz Arena, onde é sempre muito forte. Apesar do jogo ter começado com finalizações dos dois lados e um chute perigoso do Augsburg, o primeiro gol saiu aos 35 minutos com boa enfiada para Leroy Sané, que cruzou rasteiro e contou com a infelicidade do zagueiro Felix Uduokhai para abrir o placar num gol contra.

Com a vantagem no placar, o Gigante da Bavária continuou com o ímpeto e conseguiu um pênalti logo depois, aos 40, convertido por Kane, que marcou seu primeiro gol na casa do clube alemão. Maior contratação da história dos Bávaros, o centroavante inglês bateu firme no meio do gol e praticamente liquidou o jogo.

Na segunda etapa, a superioridade dos donos da casa se manteve e o controle do jogo levou ao terceiro gol: mais um de Kane. O lateral Aphonso Davies fez bom passe em profundidade para o atacante que, dentro da área, na sua especialidade, balançou as redes aos 25 minutos do tempo complementar.

O técnico Tomas Tuchel, com o resultado praticamente garantido, promoveu as entradas de jogadores com menos minutos no final do jogo. Em ritmo de treino, o Augsburg diminuiu com o centroavante Dion Beljo, mas o Bayern ficou com três pontos.