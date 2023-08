Cristiano Ronaldo e Mané marcam, e Al Nassr vence por 5 a 0 no Saudita; veja gols

Com brilho do atacante português e de Sadio Mané, time de Luís Castro goleia Al Fateh por 5 a 0 e conquista primeira vitória na competição nacional

Após duas derrotas nas primeiras rodadas do Campeonato Saudita, o Al Nassr derrotou o Al Fateh por 5 a 0, nesta sexta-feira, 25. Com três gols de Cristiano Ronaldo e dois de Sadio Mané, a equipe comandada por Luís Castro finalmente conquistou três pontos no torneio.

A vitória fora de casa levou o Al Nassr para a 10ª colocação do Saudita, mas ainda segue longe dos líderes Al Ittihad, Al Ahli e Al Hilal, que também venceram na rodada. Do outro lado, o Al Fateh estacionou na oitava posição na tabela, com quatro pontos somados.

A partida marcou a estreia de dois reforços do Al Nassr: o meia Otávio e o zagueiro Eymeric Laporte, que deixaram Porto e Manchester City, respectivamente. Os brasileiros Alex Telles e Anderson Talisca foram desfalques por lesão.