Liverpool toma susto, mas vira sobre Bournemouth pela Premier League

Com gols de Luis Díaz, Salah e Diogo Jota, Liverpool ganha por 3 a 1 em Anfield e conquista primeira vitória na atual edição do Campeonato Inglês

Do outro lado, o Bournemouth ainda busca seu primeiro triunfo nesta edição do Campeonato Inglês. A equipe, que havia empatado em 1 a 1 com o West Ham na rodada de abertura, enfrentará o Tottenham no próximo sábado, 26.

Com o resultado, o Liverpool conseguiu a sua primeira vitória nesta Premier League, já que havia estreado com um empate de 1 a 1 contra o Chelsea. O próximo duelo do time será no outro domingo, 27, contra o Newcastle.

Liverpool x Bournemouth: o jogo

Apesar de jogar fora de casa, o Bournemouth começou pressionando e conseguiu abrir o placar logo aos três minutos do primeiro tempo. Após roubada de bola no campo de defesa do Liverpool, a bola sobrou para Semenyo, que pisou na área e bateu cruzado, no canto direito de Alisson.

A reação do Liverpool só começou aos 27 minutos, quando Diogo invadiu a área e tocou para o meio da área. O passe veio para Luis Díaz, que deu uma puxeta e deixou tudo igual no placar.

Sete minutos mais tarde, o Liverpool teve um pênalti a seu favor, após o árbitro ver uma falta de Rothwell em Szoboszlai dentro da área.

Salah foi para a cobrança, mas não bateu bem e o brasileiro Neto defendeu o chute do canto direito. Porém, no rebote, o egípcio teve uma segunda chance e balançou as redes dessa vez, virando a partida.

Na segunda etapa, o Liverpool ficou com um a menos após o árbitro mostrar o cartão vermelho para Mac Allister aos 13 minutos. O argentino foi expulso após dividir a bola com Christie com a sola do pé.

Mesmo assim, os mandantes conseguiram ampliar sua vantagem quatro minutos mais tarde. Szoboszlai arriscou chute forte de fora da área e obrigou Neto a espalmar. No rebote, Jota estava atento e fez o terceiro do Liverpool no jogo.