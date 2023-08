Uefa: Messi, Haaland e De Bruyne são finalistas do prêmio de melhor jogador

Dupla do Manchester City e atacante argentino, hoje no Inter Miami, concorrem na disputa como principal nome da temporada europeia

A Uefa anunciou, nesta quinta-feira, 17, os três indicados para o prêmio de melhor jogador da temporada 2022/23. O meio-campista Kevin de Bruyne e os atacantes Lionel Messi e Erling Haaland estão entre os finalistas dessa edição.

O vencedor será anunciado no dia 31 de agosto, durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. Em 2022, o atacante Karim Benzema, que na época estava no Real Madrid, foi o escolhido como o melhor jogador do futebol europeu.

De Bruyne e Haaland foram os grandes destaques da campanha do Manchester City, que rendeu o título da Champions. Enquanto o belga foi o maior garçom, com seis assistências, o norueguês foi quem mais balançou as redes, com 12 gols.