PSG se despede de Neymar após venda ao Al-Hilal, da Arábia Saudita: "Lenda"

Atacante Neymar comemora gol no jogo PSG x Lille, no Parque dos Príncipes, pelo Campeonato Francês Crédito: FRANCK FIFE / AFP

A transferência de Neymar para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, foi oficializada na tarde desta terça-feira, 15, após o próprio clube saudita publicar um vídeo de anúncio do brasileiro. Agora ex-time do atacante, o Paris Saint-Germain utilizou suas redes sociais para se despedir do craque de 31 anos. "Paris Saint Germain agradece a Neymar Jr., uma lenda do clube", escreveu em uma publicação. "Marcou nossa história. Obrigado por tudo", disse em outra. Já em seu site oficial, o PSG fez um resumo da carreira, com números e estatísticas, de Neymar, desde o seu surgimento no Santos até a transferência ao Al-Hilal. No comunicado, o presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaifi, agradeceu ao brasileiro pela contribuição à história dos parisienses.

A passagem do craque em Paris Neymar chegou ao PSG em agosto de 2017 vindo do Barcelona, por de 222 milhões de euros (R$ 800 milhões na cotação da época). Ao todo, o camisa 10 disputou 173 partidas, marcando 118 gols e dando 70 assistências. Diante de lesões, o atleta teve uma média de pouco mais de 50% de participação em jogos do clube francês durante seu contrato, segundo dados do Sofascore. Mesmo sem conquistar o tão sonhado título dos franceses - a Champions League - o astro faturou 14 taças: cinco Campeonatos Franceses, três Taças da França, quatro Supercopas da França e duas Taças da Liga.