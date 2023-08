Inter Miami, de Messi x Charlotte: onde assistir ao vivo e horário

O Inter Miami joga hoje, sexta-feira, 11 de agosto (11/08), contra o clube Charlotte FC, nas quartas de final do Leagues Cup 2023.

O Leagues Cup, ou Copa das Ligas, teve início dia 21 de julho e termina dia 19 de agosto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O torneio tem o objetivo de determinar qual o melhor equipe entre os principais times da América do Norte, e este ano o evento marcou a estreia do Messi no Inter Miami.



PSG perde mais de 2 milhões de seguidores no Instagram após saída de Messi; ENTENDA

Inter Miami x Charlotte FC: onde assistir ao vivo e horário

Data: sexta-feira, dia 11 de agosto de 2023

Horário: 21h30min (horário de Brasília)

Local: DRV PNK Stadium, em Fort Lauderdale

Onde assistir: streaming Apple TV+, via MLS Season Pass

Inter Miami: impacto após contratação do Messi



A contratação de Lionel Messi no Inter Miami resultou em um impacto positivo imediato, e o jogador argentino já se tornou artilheiro do clube da Flórida.

Antes de Messi, o clube não estava na sua melhor performance, sendo lanterna da liga da Major League Soccer, com 14 derrotas em 22 partidas, mas desde que o atacante estreou, venceu todos os jogos na Leagues Cup 2023, inclusive um clássico contra Orlando City.