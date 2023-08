Courtois sofre lesão grave em treino e pode não atuar mais em 2023

Goleiro deixou treino do Real Madrid chorando após lesão no ligamento cruzado do joelho. Previsão de retorno vai de cinco a sete meses

O goleiro belga Thibaut Courtois sofreu uma grave lesão em treino do Real Madrid-ESP e será desfalque da equipe em parte considerável da temporada. Courtois deixou o gramado chorando após se machucar. Segundo a imprensa espanhola, espera-se que o arqueiro fique sem atuar por cinco a sete meses.

De acordo com nota oficial emitida pelo Real Madrid, após realizar exames médicos no clube, o belga teve diagnosticada uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. O comunicado afirma ainda que o arqueiro passará por cirurgia nos próximos dias.

O jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências no futebol, afirmou que o Real Madrid irá atrás de um goleiro no mercado, buscando cobrir a ausência do atleta. No elenco atual, seu reserva imediato é o ucraniano Andriy Lunin.

Courtois está no time espanhol desde 2018 e já conquistou diversos títulos em sua passagem, como a Liga dos Campeões da temporada 2021/22.