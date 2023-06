Real Madrid anuncia renovação com Toni Kroos até junho de 2024

O meio-campista alemão teve o contrato renovado com o clube espanhol até 30 de junho de 2024. A próxima temporada será a décima no time

Toni Kroos ficará por mais uma temporada no Real Madrid. O clube anunciou nesta quarta-feira que renovou o contrato do jogador até 30 de junho de 2024.

O meio-campista defende o Real desde 2014 e caminhará para seu décimo período no time. Até aqui, ele conquistou um currículo formado por 20 títulos: quatro Liga dos Campeões, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supercopas da Europa, três Campeonatos Espanhóis, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha.

Sobre o assunto Depois de segunda derrota em três jogos pós-Copa, Malcom defende Ramon Menezes: "Ótimo treinador"

Ederson aponta razão para derrota do Brasil contra Senegal: "Faltou ser mais agressivo"

Seleção brasileira não sofria quatro gols desde o 7 a 1 da Copa do Mundo de 2014

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O técnico da equipe, Carlo Ancelotti, já havia comentado sobre a extensão do vínculo com o jogador, que iria tomar uma decisão após a Copa do Mundo. Kroos afirmou, em uma entrevista à Sky Sports, que tem o clube espanhol como "uma relação incrível" e não queria "colocar em questão por um jogo de pôquer" por uma transferência.

Toni Kroos é o jogador alemão que mais vezes defendeu a camisa do Real Madrid, totalizando 417 partidas e 28 gols marcados.

Na temporada passada, o meia entrou em campo em 52 oportunidades. Ele estufou as redes duas vezes e deu seis assistências.