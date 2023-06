Sem Messi, Argentina vence Indonésia em amistoso por 2 a 0

Com gols de Paredes e Romero, atuais campeões mundiais vencem donos da casa. Messi e Di Maria foram poupados do duelo

Em seu segundo amistoso nesta Data Fifa, a Argentina viajou até a Indonésia para enfrentar a seleção da casa no estádio Gelora Bung Karano, em Jacarta. A atual campeã do mundo venceu o duelo desta segunda-feira, 19, por 2 a 0, graças aos gols de Leandro Paredes e Cristian Romero.

Com o resultado, a Argentina conseguiu vitórias em seus dois compromissos na Ásia. Na última quinta-feira, 15, os comandados de Lionel Scaloni jogaram contra a Austrália em Pequim, na China, e também venceram por 2 a 0.

Os sul-americanos não contaram com os atacantes Lionel Messi e Angel Di Maria para a partida. Os dois foram titulares no último amistoso e foram poupados pela comissão técnica, não figurando nem entre os reservas no banco.

Indonésia x Argentina: o jogo

A Argentina se impôs no confronto desde o início e foi quem teve as melhores chances no primeiro tempo. Aos 28 minutos, Buonannote recuperou a bola no ataque, driblou o goleiro e finalizou, mas Baggott salvou em cima da linha. Álvarez conseguiu o rebote, mas Ari espalmou para a linha de fundo.

O gol dos argentinos só foi sair aos 38, quando Paredes recebeu de Palácios no meio-de-campo e arriscou da intermediária. O volante pegou forte na bola e ela foi no ângulo esquerdo do goleiro, sem chances de defesa

O segundo gol veio só aos 10 minutos da segunda etapa. Após cobrança de escanteio de Lo Celso, Romero apareceu desmarcado na pequena área e escorou de cabeça para o fundo das redes.