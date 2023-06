Berghuis: jogador do Ajax é suspenso após dar soco em torcedor por ato racista

Meio-campista do Ajax, o neerlandês Steven Berghius está suspenso por três jogos para a temporada 2023/2024 após dar um soco em um torcedor do Twente. A informação é do site de notícias BBC. O episódio aconteceu no final de maio, após o atleta ter ouvido insultos racistas do fã da equipe adversária contra seu companheiro de time, Brian Brobbey. O agressor teria gritado que o atacante é um "câncer negro".⁠

⁠

Após a repercussão do vídeo em que dá um soco no torcedor, Berghuis disse ter errado ao agredir o rival, mas se posicionou contra a suposta fala do torcedor. ⁠

⁠

"Eu me arrependo de minha ação. Eu não deveria ter feito isto. Depois de todos os jogos fora de casa, muitas ameaças são feitas contra nós. Eu estou acostumado a isso, mas as pessoas pensam que podem dizer qualquer coisa", afirmou ele.⁠

