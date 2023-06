Dortmund confirma venda de Jude Bellingham ao Real Madrid por mais de 100 milhões de euros

Após meses de negociações e suspense, o destino de Jude Bellingham foi oficialmente revelado. Nesta quarta-feira, o Borussia Dortmund, da Alemanha, confirmou a venda do meia inglês para o Real Madrid, da Espanha, por mais de 100 milhões de euros.

"O jogador Jude Bellingham está prestes a ser transferido do Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA para o Real Madrid CF. As partes chegaram a um acordo sobre o mérito disso hoje. Os detalhes contratuais ainda precisam ser coordenados e documentados. A implementação da transferência também está sujeita ao processamento adequado e oportuno de acordo com as disposições do FIFA Transfer Matching System", escreveu o clube alemão em nota.

Eleito o melhor jogador da Bundesliga nesta temporada, Bellingham deixa o Borussia Dortmund após três anos vestindo as cores amarelo e preto. O Real Madrid pagará 103 milhões de euros para ter o jogador, além de variáveis que podem chegar até 30 milhões.

"As taxas de transferência variáveis dependem da conquista de certas metas esportivas do Real Madrid e/ou conquistas esportivas ou desempenho do jogador no Real Madrid nas próximas seis temporadas", divulgou o Borussia Dortmund.

Bellingham foi formado nas categorias de base do Birmingham City, onde chamou a atenção do futebol alemão em 2020. Aos 19 anos, o meia já disputou 200 jogos oficiais, incluindo pela seleção inglesa na Copa do Mundo do Catar.

Com a camisa do Borussia Dortmund, Bellingham marcou 24 gols e deu 25 assistências em 132 partidas. Nesta temporada, o inglês ajudou a conduzir sua equipe ao vice-campeonato da Bundesliga, decidido somente na última rodada. Em 2021, levantou a taça da Copa da Alemanha.