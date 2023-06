Ex-Real Madrid, Benzema assina contrato com o Al Ittihad, da Arábia Saudita

A próxima estrela que pode assinar com um clube saudita é o argentino Lionel Messi, que não vai prosseguir no Paris Saint-Germain

O atacante francês Karim Benzema assinou contrato de três anos com o Al Ittihad, da Arábia Saudita. A informação é da AFP, divulgada após apuração com uma fonte da equipe de Jidá. O acordo acontece dois dias após a confirmação da saída do atacante do Real Madrid, clube que defendeu por 14 temporadas.

Benzema se unirá na Arábia astro português Cristiano Ronaldo, que em dezembro do ano passado foi contratado pelo Al-Nassr. A próxima estrela que pode assinar com um clube saudita é o argentino Lionel Messi, que não vai prosseguir no Paris Saint-Germain.

Contratado pelo Real Madrid em 2009, quando tinha apenas 21 anos, Benzema deixou o clube merengue com 25 títulos, o que faz dele o jogador com mais troféus conquistados pelo time espanhol, ao lado do brasileiro Marcelo.

A Arábia Saudita, criticada por violações dos direitos humanos, está determinada a utilizar o futebol para melhorar sua imagem internacional. E o reino da península arábica tem petrodólares de sobra para cumprir sua ambição.