Ex-Real Madrid, Benzema é anunciado pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita; saiba salário

Após saída do clube espanhol, atacante francês segue os passos de Cristiano Ronaldo e atuará no futebol árabe, com contrato até 2026 e cifras astronômicas

Nesta terça-feira, 6, o atacante Karim Benzema foi anunciado oficialmente pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o francês terá um salário líquido de aproximadamente 200 milhões de euros (cerca de R$ 1 bilhão de reais), por temporada, incluindo acordos comerciais.

Essa é a segunda grande contratação recente do futebol saudita. No final de 2022, o Al-Nassr fechou a contratação de Cristiano Ronaldo. Outros grandes nomes do futebol mundial estão sendo cotados para atuar no país, um deles é o sete vezes melhor do mundo, Lionel Messi, que pode rumar para o Al-Hilal.

A saída de Benzema do Real Madrid foi comunicada no último domingo, 4. Segundo maior artilheiro do clube, atrás apenas de CR7, o centroavante disputou 14 temporadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde 2009 no futebol espanhol, o jogador, de 35 anos, disputou 648 jogos, com 238 gols e 119 assistências. Assim, ajudou nas conquistas de cinco Ligas dos Campeões, três Copas da Espanha, quatro Campeonatos Espanhol, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supertaças da Europa e quatro Supercopas da Espanha. Decisivo, o atacante foi eleito melhor do mundo em 2022.