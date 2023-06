Milan anuncia saída de Ibrahimovic após quatro temporadas: "Magnífico tempo"

Atacante sueco de 41 anos sofreu com problemas físicos nos últimos meses e se despede do clube rubro-negro no jogo deste domingo, 4

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic deixará o Milan ao final da temporada, que termina neste fim de semana, anunciou o clube neste sábado, 3.

"Amanhã [domingo] será o último jogo da temporada... O Milan dirá adeus a Zlatan Ibrahimovic com uma breve cerimônia", informou o clube em comunicado. "O Milan gostaria de agradecer a Zlatan por este magnífico tempo que passamos juntos", continua a nota.

Ibra foi fundamental no renascimento do Milan no futebol italiano, ao voltar ao clube no final de 2019 e ajudar na conquista do Scudetto na temporada passada. No entanto, sofreu com problemas físicos nos últimos meses, depois de passar por cirurgia no joelho esquerdo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O atacante de 41 anos foi titular em apenas um jogo do Milan, na vitória por 3 a 1 sobre a Udinese, em março, na qual se tornou o jogador mais velho a marcar um gol na Serie A. Em abril, o astro sueco sofreu uma lesão na coxa direita que o afastou pelo resto da temporada.

Ibrahimovic também foi campeão italiano pelo Milan em 2011, o último título do clube até o conquistado na temporada passada.