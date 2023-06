Gundogan decide, City bate United em clássico e conquista Copa da Inglaterra

Neste sábado, 3, Manchester City e Manchester United duelaram na grande decisão da Copa da Inglaterra e os Citizens venceram pelo placar de 2 a 1. O alemão Gundogan marcou os dois gols da equipe vencedora, enquanto Bruno Fernandes, de pênalti, balançou as redes pelos Red Devils.

Esta é a sétima conquista da Copa da Inglaterra para o Manchester City, que se iguala ao Aston Villa como o quarto maior vencedor da competição.

Além disso, a equipe de Pep Guardiola chega ainda mais perto de conquistar a tríplice coroa nesta temporada. Além da Copa da Inglaterra, o Manchester City venceu a Premier League e disputará a final da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão no próximo sábado, 10.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O único clube até então a atingir este feito é o próprio Manchester United, que conquistou os três campeonatos em 1998-99 sob o comando do lendário Alex Ferguson.

City x United: o jogo

Logo no primeiro lance do confronto, o Manchester City partiu para o ataque e Gundogan marcou um golaço de fora da área para abrir o marcador com incríveis 13 segundos de partida. Com o placar favorável, a equipe de Guardiola seguiu pressionando o rival e controlou os primeiros minutos do duelo. No entanto, aos 32 minutos, quando o jogo estava sob controle do City, Bruno Fernandes deixou tudo igual de pênalti após toque de mão de Grealish dentro da área.

O segundo tempo começou melhor para o City, que, mais uma vez, marcou com Gundogan de fora da área aos 6 minutos da etapa final e retomou a liderança. O United, por outro lado, não conseguia manter a bola nos pés, mas ainda assim teve algumas oportunidades de buscar o empate novamente. Aos 25 minutos, Gundogan marcou de novo, mas estava impedido e o lance foi bem anulado.

Aos 46, os Red Devils tiveram uma chance de ouro de dentro da pequena área, mas o travessão parou McTominay. Depois disso, os Citizens seguraram a partida e não deixaram o adversário sonhar com um novo empate.