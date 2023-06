De virada, Barcelona vence Wolfsburg e conquista a Champions League Feminina

Na manhã deste sábado, 3, o Barcelona venceu o Wolfsburg de virada por 3 a 2 e foi o grande campeão da Champions League Feminina. O duelo aconteceu no estádio do PSV, o Philips Stadion, em Eindhoven, na Holanda.

Ewa Pajor e Alexandra Popp marcaram para o time alemão, enquanto a volante Patri Guijarro marcou duas vezes para empatar o placar. Fridolina Rolfo fez o gol que deu a vitória para as catalãs.

É apenas a segunda vez que o time espanhol conquista o troféu - a primeira ocorreu na temporada 20/21, quando as jogadoras bateram o Chelsea por 4 a 0. Com este título, o Barcelona se iguala ao próprio Wolfsburg e ao Umea (Suécia) como o terceiro clube com mais troféus do torneio. O primeiro lugar é ocupado pelo Lyon, com oito conquistas, e o segundo colocado é o Frankfurt, com quatro.

Além da Champions, o Barcelona também venceu a liga espanhola. Dessa forma, o elenco treinado por Jonatan Giráldez conseguiu o doblete na temporada.

Barcelona x Wolfsburg: o jogo

O Barcelona começou a partida pressionando as alemãs. No entanto, aos 3 minutos de jogo, Lucy Bronze perdeu a bola na entrada da área e Pajor acertou um grande chute para fazer 1 a 0 para o Wolfsburg.

Apesar de ter sentido o gol, o clube espanhol continuou com a pressão, mas não conseguia acertar a finalização. Aos 37 minutos, a equipe alemã arrancou com a bola e, enquanto a zagueira Mapi León reclamava de uma falta não marcada, Popp recebeu um cruzamento e cabeceou para o gol para aumentar a vantagem: 2 a 0.

No segundo tempo, o Barça voltou focado em pelo menos empatar a partida. Retomou a pressão feita nos minutos iniciais da primeira etapa e, também aos 3 minutos de jogo, após uma bela jogada de Caroline Graham Hansen, Patri marcou para a equipe espanhola. O segundo gol também foi marcado pela volante, desta vez de cabeça, depois de receber mais uma bola da ponta-direita norueguesa.

O empate abalou o psicológico das jogadoras do Wolfsburg, que não conseguiram reagir após o empate das catalãs. A lateral Wilms retomou a bola dentro da área e deu um chutão, que bateu no rosto de sua companheira de equipe. Na rebatida, Mariona recuperou a posse para o Barcelona e passou para Fridolina Rolfo, que marcou o gol da conquista da segunda Champions da história do clube.