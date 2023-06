Sevilla bate Roma nos pênaltis e ganha sétimo título da Liga Europa

Após empate em 1 a 1 no tempo normal, espanhóis ganham por 4 a 1 nas penalidades e faturam o heptacampeonato do torneio continental

O Sevilla conquistou seu sétimo título da Liga Europa nesta quarta-feira, 31, quando empatou com a Roma por 1 a 1 e venceu nos pênaltis. Na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria, a equipe saiu atrás no placar, mas conseguiu empatar e levar a decisão para a prorrogação. Nas penalidades máximas, Ibañez e Mancini desperdiçaram suas cobranças e os espanhóis confirmaram a vitória.

O Sevilla expandiu sua liderança no ranking de maiores vencedores da Liga Europa. O clube já havia vencido a competição nas temporadas 2005/2006, 2006/2007, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2019/2020.

A derrota da Roma impediu o hexacampeonato continental de José Mourinho, técnico da Roma. Seria a terceira vez que o português venceria a Liga Europa, as outras duas foram com o Porto e o Manchester United. Na Liga dos Campeões, levantou a taça em duas oportunidades, com a Inter de Milão e o Porto. Na Roma foi campeão da Liga Conferência, na temporada passada.

A Roma volta a campo no domingo, 4, para seu último jogo oficial da temporada, contra o Spezia, pelo Campeonato Italiano. O Sevilla fará sua última partida pela La Liga também no domingo, contra o Real Sociedad.

Sevilla x Roma: o jogo

A primeira grande oportunidade da partida saiu aos 11 minutos do primeiro tempo, com a Roma no ataque. Dybala fez bela jogada individual pela direita e, da linha de fundo, cruzou rasteiro para trás. Spinazzola apareceu livre para finalizar, porém bateu em cima do goleiro Bono, que espalmou com tranquilidade. O Sevilla não teve um bom início de jogo e apresentou dificuldades para chegar com perigo à meta italiana.

Aos 34, a Roma conseguiu abrir o placar. Mancini tocou para Dybala na entrada da área. O meia disparou até a cara do gol, de onde finalizou na saída de Bono. O goleiro passou perto de impedir o tento com os pés, mas não foi rápido o suficiente. Nos acréscimos, aos 50, o Sevilla teve sua melhor chance da primeira etapa. Rakitic soltou uma bomba de fora da área, que parou na trave direita.

A segunda etapa começou melhor para o Sevilla, que conseguiu o empate aos 9 minutos. Jesús Navas tentou o cruzamento pela direita buscando En-Nesyri dentro da área. Antes do atacante, o zagueiro Mancini, da Roma, apareceu para tentar tirar, mas pegou mal e desviou contra a própria meta.

A Roma respondeu aos 21. Após cobrança de falta, a bola ficou viva na pequena área. Desequilibrado, Abraham tentou empurrar para o gol, mas parou em uma defesa milagrosa de Bono. A defesa afastou mal e Ibañez mandou a oportunidade para a linha de fundo. Aos 29, um pênalti foi assinalado para o Sevilla, porém o árbitro foi ao VAR e voltou atrás na decisão. Com o placar empatado ao final dos 90 minutos, a partida foi para a prorrogação.

Na prorrogação, nenhuma das equipes conseguiu oferecer perigo e, com isso, o duelo foi para os pênaltis. Na disputa, a Roma errou sua segunda cobrança. Mancini parou em Bono, que defendeu com os pés no lado direito. O Sevilla converteu com Rakitic e os italianos voltaram a errar, dessa vez com Ibañez. O brasileiro mandou no pé da trave esquerda.

Na cobrança final, Montiel mandou pela primeira vez na trave, porém o árbitro mandou voltar, já que Rui Patrício estava adiantado. Na segunda oportunidade, o argentino mudou o canto e converteu.