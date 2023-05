PSG empata com Strasbourg, mas fatura 11º título do Campeonato Francês

Equipe parisiense até chegou a sair na frente com gol do argentino Lionel Messi, no segundo tempo. O Strasbourg deixou tudo igual poucos minutos depois

O Paris Saint-Germain (PSG) assegurou neste sábado mais um título do Campeonato Francês. O time parisiense não conseguiu sair do empate com o Strasbourg, por 1 a 1, mas mesmo assim garantiu sua 11ª conquista com uma rodada de antecedência.

Agora, o clube isolou-se como o maior campeão nacional da França. A equipe estava empatada com o Saint-Éttiene, com dez troféus.

O PSG até chegou a sair na frente com gol do argentino Lionel Messi, no segundo tempo. O Strasbourg deixou tudo igual poucos minutos depois, mas não foi o suficiente para tirar a taça das mãos do Paris Saint-Germain.

A equipe de Christophe Galtier, assim, não pode mais ser ultrapassada pelo Lens, que está cinco pontos atrás do líder.

Mais uma vez campeão francês, o PSG encerra sua participação nesta edição do torneio no próximo sábado. O time recebe o Clermont no Parque dos Príncipes, às 16h (de Brasília), pela última rodada da Ligue 1.

Como foi a partida

O primeiro tempo da partida foi de pouquíssimas emoções. O PSG deteve a maior parte da posse de bola, mas rodou de um lado para o outro e não encontrou espaços diante de um adversário fechado.

A chance mais perigosa da etapa inicial partiu do Strasbourg, aos 37 minutos. Diallo acertou a trave em chute forte de fora da área, dando um susto no goleiro Donnarumma.

Após a volta do intervalo, Messi estreou o marcador a favor do Paris Saint-Germain. Aos 13 minutos, o argentino recebeu de Mbappé na área, cortou para o pé esquerdo e bateu firme para estufar as redes. Mbappé ainda perdeu uma chance incrível aos 24, sozinho na área.

O empate ocorreu aos 33 minutos. Sanson finalizou e Donnarumma fez boa defesa, mas Gameiro conferiu o rebote e encobriu o goleiro, deixando tudo igual.

Mbappé ainda teve nova oportunidade para garantir a vitória, após passe de Messi, mas o goleiro Sels saiu bem e agarrou a bola.