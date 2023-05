Borussia empata com o Mainz e Bayern conquista Campeonato Alemão pela 11ª vez seguida

O Bayern de Munique conquistou o título do Campeonato Alemão pela 11ª vez consecutiva - o 33º de sua história. Pela última rodada, a equipe treinada por Thomas Tuchel visitou o Colônia, no RheinEnergieStadion, em Colônia (ALE), neste sábado, e venceu por 2 a 1. Coman e Musiala marcaram para os visitantes, que ainda tiveram tento de Sané anulado, enquanto Ljubicic (de pênalti) fez o tento mandante.

Assim, como o Borussia Dortmund empatou com o Mainz 05, por 2 a 2 - tentos anotados por Olsen, Onisiwo, Raphael Guerreiro e Sule -, com Haller perdendo pênalti e em pleno Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE), os Bávaros chegaram aos 71 pontos, empatado com o rival amarelo, que ficou atrás pelo saldo de gols.

Disputas pelas ligas europeias

Mesmo com a terceira colocação garantida, o RB Leipzig venceu o rebaixado Schalke 04, por 4 a 2, em casa, e atingiu os 66 tentos. Agora, o clube da Red Bull volta totalmente suas atenções à final da Copa da Alemanha, no próximo sábado (3), quando enfrenta o Frankfurt, às 15 horas (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim, na capital alemã.

Para fechar o G4 - zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa -, a sensação Union Berlin venceu o Werder Bremen por 1 a 0, em casa. Com isso, somou 62 unidades e confirmou a quarta posição.

O Freiburg enfrentou o próprio Frankfurt, fora de casa, e sofreu a virada por 2 a 1. Assim, ficou com 59 unidades, no quinto lugar, se classificando à Liga Europa. Além dele, o outro que conseguiu vaga, mas desta vez na etapa de qualificação, foi o Bayer Leverkusen, que mesmo perdendo por 3 a 0, para o Bochum, longe de seus domínios, foi o sexto colocado, com 50 pontos. O adversário, por sua vez, atingiu a marca dos 35 tentos e saltou da 16ª para a 14ª posição, saindo do Z3.

Por fim, o representante alemão na Liga Conferência da temporada 2023/24 é o Frankfurt. Com o triunfo na rodada, o clube chegou aos 50 tentos e assumiu a sétima posição.

Caso o RB Leipzig seja campeão da Copa da Alemanha, abre mais uma vaga para a fase de grupos da Liga Europa. Portanto, o Leverkusen iria direto às chaves, o Frankfurt se garantiria na etapa preliminar e, assim, o Wolfsburg, oitavo colocado com 49 pontos, estaria classificado à Liga Conferência.