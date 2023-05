Sergio Ramos quer seguir no Paris Saint-Germain na temporada que vem

Zagueiro espanhol tem contrato até o final do próximo mês com o clube francês e pretende estender permanência para a próxima temporada

O experiente zagueiro Sergio Ramos pretende seguir no Paris Saint-Germain na temporada que vem, segundo o jornal catalão Mundo Deportivo. O atleta de 37 anos tem contrato até o final de junho com a equipe parisiense e vem de uma boa temporada individual.

Depois de uma chegada conturbada em 2021 e marcada por lesões, o PSG enxerga com bons olhos neste momento um novo acordo com Sergio Ramos. No entanto, a possível extensão contratual do jogador será discutida apenas depois do final do Campeonato Francês ou quando o PSG conquistar o título, que pode ocorrer neste domingo contra o Auxerre.

Apesar de não ser mais um zagueiro dominante como nos anos de Real Madrid, Ramos ainda tem um grande valor nos vestiários do time, ao ser um líder, e ainda tem importantes contribuições em campo.

Outro fator que tende à renovação do vínculo é o erro que o PSG cometeu com Thiago Silva em situação semelhante. Segundo o jornal, o clube entende que a não renovação com Thiago Silva em 2020 por conta da sua idade (35 anos na época) foi um equívoco, já que o brasileiro conquistou a Champions com o Chelsea meses depois.

A tendência é de que ambas as partes concordem com uma redução salarial e um novo acordo seja firmado, dada a importância de Sergio Ramos para o clube e independente da tentadora proposta que o espanhol recebeu do futebol árabe.