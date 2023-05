Marquinhos renova contrato com o PSG até 2028: "Muito especial"

Capitão desde 2020, Marquinhos acertou sua renovação de contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2028. O zagueiro da seleção brasileira atingiu recentemente a marca de 400 jogos pelo PSG, sendo o 3º jogador com mais partidas na história do clube.

“Estou muito feliz em anunciar essa extensão de contrato e também muito orgulhoso. Este é um momento muito especial para mim. O Paris Saint-Germain sempre me deu muita confiança, e eu também tenho uma confiança enorme neste clube. Estou convencido de que continuaremos a alcançar grandes coisas juntos nos próximos anos", declarou Marquinhos.

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Marquinhos se transferiu ao futebol europeu em 2012. No ano seguinte, acertou sua ida ao Paris Saint-Germain, onde já conquistou 26 títulos, incluindo sete taças do Campeonato Francês.

"Me lembro quando ele entrou para o clube aos 19 anos. Desde o primeiro dia mostrou muita dedicação e espírito vencedor, lutando sempre pela camisa do Paris Saint-Germain. Seu talento, experiência e compromisso com o clube são excepcionais. Estou confiante de que teremos muito mais sucessos juntos, pois a história de Marquinhos continua no PSG", disse presidente e CEO do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi.

Companheiros na seleção brasileira, Marquinhos e Thiago Silva formaram a dupla de zaga do PSG por vários anos. Desde a saída de Thiago Silva em 2020, Marquinhos ocupou o papel de "seu ídolo do futebol" e assumiu a faixa de capitão do time parisiense.

Aos 29 anos, o zagueiro brasileiro é o jogador com mais jogos pelo Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, a grande obsessão do clube. Nesta temporada, a equipe caiu na fase das oitavas de final para o Bayern de Munique.