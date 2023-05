De saída do Liverpool, Firmino volta de lesão para atuar em despedida no Anfield

Atacante brasileiro não renovará contrato com o clube inglês e pode se despedir da torcida diante do Aston Villa, neste sábado, 20

A torcida do Liverpool terá a chance de se despedir de um ídolo neste sábado, 20. Com o contrato chegando ao fim, Roberto Firmino não ficará nos Reds para a próxima temporada e deve fazer seu último jogo em Anfield, contra o Aston Villa, pela Premier League.

Após ficar de fora das últimas seis partidas do Liverpool, Firmino se recuperou de lesão muscular e voltou a ser relacionado pelo técnico Jurgen Klopp. Na última segunda-feira, 15, os Reds venceram o Leicester por 3 a 0 e, mesmo sem ter entrado em campo, o atacante brasileiro recebeu carinho e cânticos da torcida depois do final do jogo.

Além de Firmino, outros três jogadores do Liverpool não renovarão os contratos que se encerram ao final da temporada. São eles James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain e Naby Keita. Todos fizeram parte do elenco vencedor da Champions League de 2019 e do Campeonato Ingês e Mundial de Clubes, em 2020.

O Liverpool briga no Campeonato Inglês por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Atualmente, a equipe ocupa a quinta colocação na tabela, com um ponto a menos que o Manchester United, que abre o G-4 da Premier League. Entretanto, os Red Devils têm um jogo pendente e podem abrir quatro pontos de diferença.

Dessa forma, o duelo contra o Aston Villa se torna muito decisivo na luta por uma vaga na principal competição europeia. O adversário deste sábado está na oitava posição, com 57 pontos, e vem de uma vitória contra o Tottenham por 2 a 1.