Lewa faz dois, Barcelona vence Espanyol e conquista Campeonato Espanhol pela 27ª vez

Barça ganha clássico catalão por 4 a 2, com dois gols do atacante polonês, e confirma título nacional com antecedência. Ídolo Xavi é campeão pela segunda vez como técnico

Pela 27ª vez na história, o torcedor blaugrana pode gritar "é campeão". Neste domingo, 14, o Barcelona bateu o Espanyol no clássico catalão disputado no Estádio Cornellà-El Prat: placar de 4 a 2 — resultado suficiente para garantir matematicamente o título do Campeonato Espanhol.

No jogo, válido pela 34ª rodada da competição internacional, Lewandowski (duas vezes), Álex Balde e Koundé construíram a goleada. O atacante polonês, inclusive, chegou ao seu 21º gol em LaLiga — cada vez mais perto do título de artilheiro da disputa. Puado e Joselu anotaram os tentos do time mandante.

Este foi o segundo título de Xavi como técnico. O ídolo do Barcelona já havia conquistado a Supercopa da Espanha com o clube na função de treinador e, agora, pode aproveitar seu maior triunfo até aqui.

Espanyol x Barcelona: o jogo

No primeiro tempo do clássico deste domingo, o Barça já encaminhou a vitória — e, consequentemente, o título. Lewandowski fez o primeiro, após completar cruzamento de Álex Balde para dentro das redes.

O próprio lateral esquerdo ampliou a vantagem aos 19 minutos, quando aproveitou lançamento de Pedri e carimbou o gol. 20 minutos depois, foi a vez do atacante polonês voltar ao marcador, em assistência do brasileiro Raphinha.

Na etapa final, Koundé marcou logo no início do período, depois de De Jong cruzar, e determinou a goleada no confronto. Puado até chegou a descontar, com gol por cobertura em Ter Stegen, mas o Espanyol não deu sequência à tentativa de reação.

Joselu marcou no último minuto de partida, após aproveitar rebote de Ter Stegen, porém o marcador ficou nisso mesmo: 4 a 2.

Com a vitória, o Barcelona chegou aos 85 pontos conquistados. O vice Real Madrid tem 71 e, com quatro rodadas a serem disputadas, não consegue mais alcançar o grande rival. A campanha campeã blaugrana tem 27 vitórias, quatro empates e somente três derrotas.