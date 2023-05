Com gols de Gundogan e Haaland, City bate o Everton e segue líder no Inglês

Na manhã deste domingo, 14, o líder Manchester City visitou o Everton pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, no Goodison Park, em Liverpool (ING), e venceu por 3 a 0. Gundogan (duas vezes) e Haaland foram os autores dos gols do jogo.

Assim, os visitantes vencem a 11ª partida consecutiva na competição e chegam aos 85 pontos - quatro à frente do vice-líder Arsenal. Vale destacar que os Citizens têm um jogo a menos que o rival de Londres.

Por outro lado, os donos da casa desperdiçam a chance de se tranquilizar na briga contra o rebaixamento. Com o revés, o time permanece com 32 tentos somados, na 17ª colocação - primeira fora do Z-3. No entanto, pode entrar na zona do decesso caso o Leicester City vença o Liverpool nesta segunda-feira.

Na próxima rodada, portanto, o Manchester City recebe o Chelsea, às 12 horas (de Brasília) de domingo, 21, no Etihad Stadium, em Manchester (ING). Na manhã de sábado, 20, o Everton visita o Wolverhampton, a partir das 11 horas, no Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING).

Antes disso, porém, a equipe treinada por Pep Guardiola volta suas atenções para o duelo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid. O embate acontece na próxima quarta-feira, 17, a partir das 16 horas, no Etihad Stadium. Como empataram na ida, o vencedor garante vaga na grande decisão continental. Em caso de nova igualdade, o confronto vai para a prorrogação e, assim seguindo, para as penalidades máximas.

Everton x Manchester City: o jogo

Mesmo longe de seus domínios e com alguns nomes importantes no banco de reservas - casos de De Bruyne, Stones, Bernardo Silva e Grealish -, o Manchester City rapidamente tomou conta das ações do jogo e foi ao ataque. Com isso, levou perigo aos 27 minutos, em chute para fora de Mahrez após cobrança ensaiada de escanteio.

Aos 36, então, os visitantes não desperdiçaram a oportunidade e abriram o placar. Mahrez recebeu na direita e carregou a bola até cruzar para Gundogan, que apareceu na área. O alemão dominou na coxa e, de costas para o gol, deu belo toque para fazer o 1 a 0.

Apenas dois minutos depois, Gundogan recebeu lançamento longo na esquerda e cruzou para Haaland na área. O centroavante norueguês subiu sozinho e cabeceou para o fundo da rede, ampliando a vantagem do City no marcador.

Na volta do intervalo, o craque da partida precisou de cinco minutos para fazer o terceiro dos Citizens. Em bela cobrança de falta, Gundogan acertou chute com precisão, direto para o gol de Pickford, que não alcançou a bola, e fez o 3 a 0 - o segundo golaço dele no confronto.