Real Madrid vence Getafe por 1 a 0 e vira vice-líder do Campeonato Espanhol

Com gol de Asensio, equipe merengue ganha no Santiago Bernabéu e volta para a segunda posição da competição nacional. Rival Atlético de Madrid pode ultrapassar

O Real Madrid venceu o Getafe neste sábado, 13, por 1 a 0, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. O único gol da partida foi marcado por Marco Asensio, em chute de fora da área que contou com o desvio da defesa rival para “matar” o goleiro.

Com o resultado, o Real Madrid foi a 71 pontos e reassumiu a vice-liderança do Campeonato Espanhol, desbancando o rival Atlético de Madrid, com 69 tentos e que entra em campo neste domingo, 14, contra o já rebaixado Elche. O Barcelona, por sua vez, é o primeiro colocado e tem tudo para confirmar o título também no domingo, no clássico contra o Espanyol.

Neste sábado o técnico Carlo Ancelotti decidiu levar a campo um time reserva. Já pensando no duelo de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o Manchester City, o comandante do Real Madrid preservou todos os seus principais jogadores, como Vinícius Júnior, Luka Modric, Karim Benzema, Toni Kroos entre outros.

Apenas Federico Valverde e Eduardo Camavinga foram os jogadores considerados titulares que começaram jogando contra o Getafe neste sábado. Porém, ao longo da partida, as estrelas do Real Madrid saíram do banco de reservas na missão de conquistar a vitória em casa pelo Campeonato Espanhol.

Real Madrid x Getafe: o jogo

De fato, com os seus principais jogadores em campo na etapa complementar, o Real Madrid precisou de pouco tempo para balançar as redes. Aos 25 minutos do segundo tempo Asensio recebeu na entrada da área e bateu forte, contando com o desvio na defesa para vencer o goleiro, colocando os donos da casa em vantagem.

Pouco depois foi a vez de Vinícius Júnior receber pela esquerda, invadir a área e tocar no cantinho, na saída do goleiro, mas o árbitro já havia marcado impedimento do atacante brasileiro. Assim, coube ao time merengue se conformar com a magra vitória no Bernabéu.

O Real Madrid volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, 17, quando enfrenta o Manchester City, no Etihad Stadium, na Inglaterra, pelo jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões. Após empate em 1 a 1 na última terça,9, no Santiago Bernabéu, ambas as equipes precisam de uma vitória simples para garantir a vaga na grande final. Uma nova igualdade no placar forçará a decisão por pênaltis.