Emissora espanhola divulga conversa entre suposta vítima de Daniel Alves e policial

Diálogo teria sido minutos depois do ocorrido: "Ninguém vai acreditar em mim porque verão nas câmeras que entrei voluntariamente no banheiro", disse a mulher

Nesta quinta-feira, 11, a emissora espanhola Telecinco divulgou áudios exclusivos de uma conversa da suposta vítima de Daniel Alves em caso de estupro, que teria acontecido em dezembro do ano passado.

Em conversa acidentalmente gravada por um dos policiais que foram à boate Sutton, em Barcelona (ESP), minutos após o ocorrido, a jovem de 23 anos afirma ter ido voluntariamente ao banheiro, mas que lá foi xingada e agredida pelo jogador após pedir para sair do recinto.

"Entrei voluntariamente no banheiro e, depois de alguns beijos, disse a ele que queria sair, mas ele falou que não e fechou o trinco [da porta]. Ele começou a me dizer coisas desagradáveis, como 'você é minha putinha' e começou a me bater. Ele jogou minha bolsa no chão, me agarrou pela roupa e me bateu", disse a jovem, em lágrimas.

Devido à dificuldade da garota em falar com os agentes, por conta do pouco espaço de tempo entre o acontecimento e o depoimento no local, uma amiga intervém na conversa e confirma que "houve penetração".

Com o relato da vítima e a confirmação da amiga, o policial decide chamar uma ambulância e encoraja a menina a denunciar o ocorrido. Ela, entretanto, comentou, desesperada e chorando:

"Não quero que se dê publicidade ao que passei. Ninguém vai acreditar em mim porque verão nas câmeras que entrei voluntariamente no banheiro", declarou.

Depois disso, a bateria da câmera de segurança acabou e a gravação da imagem foi cortada. No entanto, veículos que acompanham o caso de perto afirmam se tratar de um documento audiovisual "importante, contundente, firme e essencial na investigação do caso Daniel Alves".

Com um segundo pedido da defesa de Daniel Alves pela liberdade do atleta negado pela Justiça Espanhola nesta semana, o jogador segue preso preventivamente em Barcelona, onde está desde o dia 20 de janeiro e deve permanecer até o fim das investigações. O julgamento do atleta ainda não tem data para acontecer.