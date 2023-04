Napoli sofre empate no fim e deixa escapar chance de título antecipado do Italiano

Equipe de Luciano Spalletti fica no 1 a 1 com Salernitana e perdeu oportunidade de garantir a taça após tropeço da vice-líder Lazio. Título pode ser confirmado na quinta-feira, 4

O Napoli foi a campo no estádio Diego Armando Maradona neste domingo, 30, contra a Salernitana precisando somente de uma vitória para garantir o título do Campeonato Italiano. O time chegou a estar na frente graças a um gol de Mathías Oliveira, mas Boulaye Dia empatou para os visitantes no fim e garantiu o 1 a 1.

Com a igualdade no placar, os comandados de Luciano Spalletti perderam a chance de chegar a 81 pontos e levantarem antecipadamente a taça. O Napoli entrou em campo sabendo que só dependia de si para conquistar o campeonato, já que a vice-líder Lazio havia perdido para a Inter mais cedo.

Mesmo sem o resultado positivo, a equipe terá outra chance de se sagrar campeã na quinta-feira, 4, quando enfrenta a Udinese. Já a Salernitana, que é comandada pelo ex-Flamengo Paulo Sousa, jogará contra a Fiorentina na quarta-feira, 3, tentando de afastar da zona de rebaixamento.

O jogo

Apesar da festa nas arquibancadas, o Napoli teve dificuldades para abrir o placar no primeiro tempo, parando no goleiro Ochoa. Aos 23 minutos, o mexicano defendeu um cabeceio de Osimhen em bola levantada na área. Já aos 42, ele espalmou um belo voleio de Zambo Anguissa de fora da área.

Na segunda etapa, os mandantes enfim conseguiram abrir o placar e encaminhar a conquista do título. Após cobrança de escanteio aos 12 minutos, Oliveira levou a melhor sobre a defesa da Salernitana e cabeceou no canto esquerdo, para o fundo das redes.

Quando o duelo parecia já decidido, o atacante Dia apareceu para jogar um balde de água fria nos torcedores do Napoli. O senegalês fez uma boa jogada individual pela direita e acertou um chute no canto de Meret, deixando tudo igual novamente aos 39.

Apesar de sentir o gol, o time da casa voltou a ir para o ataque e teve chance de marcar novamente aos 40, quando Kvaratskhelia arriscou uma finalização pela esquerda e Ochoa apareceu novamente para salvar a Salernitana. Apesar da pressão, o Napoli não conseguiu passar a frente novamente.

