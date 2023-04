Haaland alcança recorde, City bate Fulham e assume liderança da Premier League

Na manhã deste domingo, 30, o Manchester City visitou o Fulham, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, no estádio Craven Cottage, em Fulham, e venceu por 2 a 1. Haaland, de pênalti, e Julián Alvarez marcaram os gols dos visitantes, enquanto o brasileiro Carlos Vinícius foi o autor do tento mandante.

O centroavante norueguês, inclusive, anota mais um recorde na Premier League. Quatro dias após se isolar como maior goleador em uma única edição do campeonato desde que passou a ser disputada em 38 rodadas - ao marcar o 33º gol na competição, contra o Arsenal - Haaland igualou os 34 tentos de Andy Cole, em 1993/94, e Alan Shearer, em 1994/95, na artilharia histórica do torneio. A diferença é que na época os times disputaram 46 e 42 partidas, respectivamente.

Com o resultado, a equipe treinada por Pep Guardiola chega aos 76 pontos, fica um à frente do Arsenal e, assim, assume a liderança do Campeonato Inglês. Apesar dos Gunners ainda jogarem na rodada, os Citizens seguem com um jogo a menos que o rival.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por sua vez, o Fulham sofre a segunda derrota consecutiva, permanecendo com 45 tentos somados, na décima colocação.

Agora, ambos os times disputam partidas atrasadas, válidas pela 28ª rodada da competição. Às 16 horas (de Brasília) da próxima quarta-feira, o Manchester City recebe o West Ham, no Etihad Stadium, em Manchester (ING). Ao mesmo tempo, o Fulham visita o Liverpool, em Anfield, em Liverpool (ING).

City x Fulham: o jogo

Precisando vencer para assumir a liderança, o Manchester City começou o jogo em cima e abriu o placar logo aos três minutos, com Haaland. Julián Alvarez recebeu de Mahrez dentro da área, mas foi derrubado por Ream no momento do chute. Com o pênalti anotado, o centroavante norueguês foi para a cobrança e venceu o goleiro Leno para anotar o 34º gol dele na Premier League.

O Fulham não se abalou com o revés relâmpago e empatou o confronto aos 14 minutos. Harry Wilson foi lançado na área e ajeitou de cabeça para o brasileiro Carlos Vinícius, que dominou e bateu no canto direito de Ederson para deixar tudo igual no Craven Cottage.

Aos 26, Haaland encontrou Grealish dentro da área e o inglês chutou cruzado, mas Leno encostou na bola, desviando-a para o travessão e impedindo o segundo tento do City. No entanto, nove minutos depois, Julián Alvarez recebeu na meia-lua, cortou a marcação e encobriu o goleiro adversário com belho chute para colocar os visitantes em vantagem mais uma vez.

Na volta do intervalo, os Citizens mantiveram o ímpeto ofensivo e quase marcaram, novamente com Haaland, aos dois minutos. O camisa 9 recebeu de Grealish e bateu de primeira, mas Leno se esticou para fazer a defesa e espalmar para escanteio. Aos 19, o Fulham respondeu, outra vez com Carlos Vinícius. O brasileiro aproveitou lambança da defesa do City, mas Ederson se recuperou no lance e impediu a conclusão do atacante.

Tags