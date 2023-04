City goleia Arsenal e fica a dois pontos de alcançar a liderança da Premier league

Com o resultado, o City está na segunda colocação, com 73 pontos, dois a menos que os londrinos. Porém, os comandados de Pep Guardiola têm duas rodadas a menos

O Manchester City goleou o Arsenal por 4 a 1, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês, em casa, no Etihad Stadium. Com o resultado desta quarta-feira, os mandantes permanecem dependendo de si para conquistar o tricampeonato. Os gols do duelo foram marcados por De Bruyne (2x), Haaland e Stones, ao passo que Holding anotou para os visitantes.

Neste momento, o City está na segunda colocação, com 73 pontos, dois a menos que os londrinos. Porém, os comandados de Pep Guardiola têm duas rodadas a menos e se vencerem podem abrir quatro de vantagem.

Em seu próximo compromisso pelo Campeonato Inglês, o Manchester City enfrenta o Fulham nesse domingo, às 10h (de Brasília), na condição de visitantes, no Craven Cottage. Já o Arsenal volta a campo na próxima terça-feira para enfrentar o Chelsea, às 16h, em casa, no Emirates Stadium.

O jogo



Aos seis minutos, o Manchester City abriu o placar. Após lançamento, Halland dominou no meio campo e serviu De Bruyne. O meio-campista deixou Gabriel Magalhães para trás e acertou um belo chute no cantinho, sem chances para Ramsdale.

Mesmo em vantagem, os comandados de Guardiola permaneceram em busca do segundo gol. Assim, quase marcaram com o belga, que foi bloqueado por Ben White. Na sequência, o atacante norueguês obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa.

Do outro lado, o Arsenal não conseguia sair da pressão dos mandantes. Dessa forma, o City seguiu mandando no jogo e Haaland chegou perto de balançar as redes. O jogador arrematou, após passe de Gundogan, e Ramsdale impediu novamente o centroavante de marcar. Aos 46 minutos, Stones cabeceou, após levantamento em cobrança de falta, e aumentou a vantagem dos mandantes.

Assim como na primeira etapa, os comandados de Guardiola seguiram em busca do terceiro gol. Depois do goleiro dos visitantes intervir decisivamente outra vez, De Bruyne tabelou com o camisa 9 e, novamente, finalizou com classe, comprovando a superioridade do City.

No restante da partida, os mandantes administraram a vantagem. Ao passo que os visitantes diminuiram, aos 40 minutos, após Holding completar para o fundo do gol. Porém, aos 49, Haaland conseguiu, finalmente, marcou o seu gol e transformou a vitória em goleada.

Outros jogos desta rodada do Campeonato Inglês:

Nottingham Forest 3 x 1 Brighton

West Ham 1 x 2 Liverpool

Chelsea 0 x 2 Brentford

