Mahrez brilha, City bate Sheffield e avança à final da Copa da Inglaterra após quatro anos

O Manchester City confirmou o favoritismo e venceu o Sheffield United pela semifinal da Copa da Inglaterra. Com o resultado, o time volta à final da competição após quatro anos. A partida terminou com o resultado de 3 a 0, graças aos gols marcados pelo argelino Mahrez.

Na finalíssima, a equipe de Pep Guardiola enfrentará o vencedor do confronto deste domingo, 22, quando Brighton e Manchester United se enfrentam na outra semifinal.

Nesta quarta, o City volta a campo pelo Campeonato Inglês, no Etihad Stadium, em duelo decisivo contra o Arsenal. Com 70 pontos, a equipe ocupa a segunda colocação na tabela da Premier League e pode assumir a liderança caso vença suas duas partidas atrasadas.

O Sheffield, por sua vez, é o segundo colocado da Championship (segunda divisão inglesa). O time recebe o West Bromwich, também nesta quarta, pela competição.

O jogo



Mesmo jogando com um time misto, o Manchester City dominou o duelo durante os 90 minutos. No entanto, o primeiro gol do jogo demorou para sair. Aos 40 minutos da primeira etapa, Bernardo Silva foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti para o City. Mahrez foi para a cobrança e converteu.

O Sheffield pareceu ter sentido o golpe no fim do primeiro tempo e não conseguiu se recuperar no decorrer da partida. Na segunda etapa, Mahrez deu continuidade ao seu show e ao domínio de sua equipe. Aos 16 minutos, o argelino arrancou do meio-campo e após bela jogada individual chutou colocado para vencer o goleiro adversário.

O gol deu ainda mais tranquilidade à equipe de Pep Guardiola. No entanto, mesmo com a partida praticamente definida, o City continuou em busca de aumentar o placar. Apenas cinco minutos após o segundo gol, Mahrez recebeu de Grealish na marca do pênalti e chutou de primeira para ampliar, fechando a conta e carimbando a vaga de sua equipe na final.